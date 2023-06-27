Рязанец взял серебро марафона в 87 км в Южной Африке

Рязанец Дмитрий Хадиков пробежал ультрамарафон Comrades в Южной Африке. Дистанцию в 87 километров он преодолел за 7 часов 30 минут. Подробностями основатель стоматологии «Атмосфера» поделился на своей странице ВКонтакте.

Дмитрий Хадиков – любитель бега, не профессиональный спортсмен. Но это не помешало ему получить серебро старейшего и самого массового в мире легкоатлетического пробега на сверхмарафонскую дистанцию.

Марафон Comrades проводится с 1921 года. Участниками могут стать спортсмены в возрасте от 20 лет, прошедшие предварительную квалификацию. Её условие – успешное преодоление одного из официально определённых пробегов.

До 2003 года лимит трассы составлял 11 часов, в 2003 его увеличили до 12 часов. Бегунам нужно преодолеть несколько контрольных точек на трассе, уложившись в определённые временные рамки. Иначе участников снимают с дистанции.