Рязанец устроил плантацию конопли на огороде в Солотче

В частном доме в рязанском посёлке Солотча полицейские обнаружили плантацию Марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Установлено, что 59-летний рязанец регулярно приезжает к близкой родственнице в Солотчу. Правоохранителям было известно, что он принимает и выращивает наркотики. После разрешения суда они наведались к нему домой и провели обыск.

У злоумышленника обнаружили более 2,5 кг марихуаны. Наркотик произведён из растений, которые он выращивал на огороде. В теплице и в открытом грунте также обнаружен каннабис, полицейские насчитали более 60 растений.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 231 УК РФ. Рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы. Плантацию уничтожили.