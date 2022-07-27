Рязанец убил сожительницу из-за того, что женщина не накрыла новогодний стол

В Рязани суд вынес обвинительный приговор местному жителю, 1975 года рождения, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности. Мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ по Рязанской области.

Вечером 31 декабря 2021 года сожители поссорились, так как женщина не накрыла праздничный стол. Мужчина жестокого избил рязанку, от полученных ран она скончалась.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к 8 годам колонии строго режима.