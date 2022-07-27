7info

Рязанец убил сожительницу из-за того, что женщина не накрыла новогодний стол

Изображение wendy CORNIQUET с сайта Pixabay

В Рязани суд вынес обвинительный приговор местному жителю, 1975 года рождения, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности. Мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Подробности дела сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ по Рязанской области.

Вечером 31 декабря 2021 года сожители поссорились, так как женщина не накрыла праздничный стол. Мужчина жестокого избил рязанку, от полученных ран она скончалась.

Суд признал мужчину виновным, приговорив к 8 годам колонии строго режима.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Warning: Undefined array key 1 in /var/www/7info/data/www/7info.ru/wp-content/plugins/clearfy/includes/classes/class.configurate-performance.php on line 259