Рязанец, разбивший бутылку о голову незнакомца, получил условный срок

Прокуратурой Шиловского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который причинил тяжкий вред здоровью человека. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Летом 2021 года 21-летний молодой человек К. отдыхал в компании друзей на берегу Оки, где встретил ранее незнакомого ему гражданина А., приехавшего в гости к родственникам из другого региона. ﻿В ходе беседы между молодыми людьми произошла словесная перепалка, подсудимый поднял с земли стеклянную бутылку и нанес ею удар в область головы потерпевшего. Бутылка разбилась и сильно поранила лицо А., телесные повреждения были квалифицированы как физический вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, относящийся к категории тяжкого вреда здоровью человека.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, добровольно возместил причиненный материальный и моральный вред.

Учитывая позицию государственного обвинителя, данные о личности подсудимого, а также наличие смягчающих обстоятельств, Шиловским районным судом К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.