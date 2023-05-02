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Вторник, 2 мая, 2023

Рязанец разбил битой окна в квартире многоэтажки

Фото Пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области
Фото Пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который разбил несколько окон в многоквартирном доме в Московском районе Рязани. Подробности сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

Вечером 1 мая наряд узнал от очевидцев, что неизвестный бьёт окна на первом этаже дома по улице Новаторов. Росгвардейцы прибыли по адресу и увидели гражданина, который битой разбивал окна одной из квартир.

Мужчину задержали. Позже выяснилось, что причиной его действий стала личная неприязнь к знакомому, который проживает в этой квартире.

Задержанного, ранее не раз судимого местного жителя 1992 года рождения передали полиции для разбирательства.

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