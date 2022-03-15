Рязанец пытался сдать экзамен в автошколе с помощью Wi-Fi видеокамеры

В Рязанской области житель Чучковского района 1978 года рождения пытался сдать экзамен на знание ПДД с помощью Wi-Fi видеокамеры, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Инцидент случился в январе 2022 года. Видеокамера находилась в куртке подозреваемого и была замаскирована под значок.

Мужчина пытался таким образом сдать экзамен, однако его действия были пресечены инспектором регистрационно-экзаменационной группы.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.