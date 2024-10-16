Среда, 16 октября, 2024

Рязанец продавал наркотики под видом шоколадных батончиков

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани задержали мужчину, который привез в Рязань более 600 граммов гашиша. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Отмечается, что наркотики 37-летний рязанец маскировал под шоколадные батончики. Мужчина нигде не работал. По предварительным данным, он не так давно устроился курьером-закладчиком в даркнет-магазин по сбыту наркотиков. По заданию кураторов он забрал из тайника на территории соседнего региона упаковку с гашишем и на автомобиле привез в Рязань.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте фигуранта, и оно было удовлетворено.

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