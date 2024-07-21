Воскресенье, 21 июля, 2024

Рязанец продал чужую «ГАЗель», которая давно стояла без движения

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

Рязанец украл «ГАЗель» и продал ее. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

19-летний молодой человек заметил, что на улице Княжье поле давно стоит запертый автомобиль без двигателя. Он вызвал эвакуатор, погрузил на него «ГАЗель», а затем продал ее.

41-летний владелец автомобиля обратился в полицию. Оперативники разыскали злоумышленника и задержали. Выяснилось, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции.

Теперь на 19-летнего рязанца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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