Рязанец, прижавший автомобилем другого водителя, рассказал свою версию произошедшего

Рязанец, который наехал на другого водителя во время конфликта на дороге, рассказал свою версию произошедшего. Пост опубликовала группа «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам водителя, конфликт на дороге спровоцировал не он, к другой машине пошёл, чтобы выяснить у управлявшего ею человека, почему тот резко затормозил. Увидев замах руки, применил газовый баллон.

После того как поехал, отвлёкся на ударившую по корпусу девушку, не заметил стоящего на дороге оппонента и придавил его автомобилем.

Рязанец пишет, что в машине у него ехали жена и ребёнок.

По данным Госавтоинспекции, конфликт случился 4 октября в 15.40 у дома № 50 по улице Верхней. Наезд на 27-летнего водителя «Фольксваген Поло» совершил 30-летний рязанец, управлявший автомобилем «Лада».

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