Рязанец пострадал при столкновении катера со скалой в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца для водителя катера, столкновение которого со скалой привело к гибели человека. Несколько человек пострадали, среди них — житель Рязани, пишет ТАСС.

Согласно решению суда, ограничительная мера действует до 30 июня 2025 года. Основанием для выбора домашнего ареста стало положение Уголовно-процессуального кодекса, исключающее заключение под стражу по статье, вменяемой подозреваемому.

Как установили следственные органы, 28 апреля 2025 года капитан судна, не имея соответствующего диплома, незаконно осуществлял платную перевозку восьми пассажиров. Инцидент произошел в Сулакском каньоне, где катер врезался в скалу.

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По данным Минздрава Дагестана, в результате ЧП погибла жительница Рыбинска (Ярославская область). Шестеро пострадавших, среди которых были жители Рязани, Калуги, Озерска, Новосибирска и Приморского края, госпитализированы. На момент происшествия на борту находились все восемь пассажиров.