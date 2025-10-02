Рязанец попал под грузовик на Ряжском шоссе 

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит в сводке происшествий УГИБДД Рязанской области.

Инспекторы Госавтоинспекции выявили 294 нарушения ПДД РФ. Среди них:

1 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения.

5 отказов от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

1 факт повторного управления ТС в состоянии опьянения.

Одно из происшествий случилось примерно в 11:12 на улице Ряжское шоссе в Рязани, вблизи дома №8.

По предварительной информации, 41-летний житель рабочего посёлка Старожилово, управляя автомобилем «Газ», совершил наезд на 45-летнего рязанца. В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.