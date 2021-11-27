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Суббота, 27 ноября, 2021
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Рязанец подозревается в краже двух телевизоров из арендуемой квартиры

Александр Ильин
арест

В Рязани полиция задержала 34-летнего местного жителя, который подозревается в краже двух телевизоров из квартиры на улице Быстрецкой, принадлежащей 27-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. 

Обратившийся к правоохранителям арендодатель заявил, что из квартиры, которую снимает женщина с ребёнком, пропали два телевизора. Выяснилось, что девушка проживала там вместе с приятелем, который в один момент предложил ей уехать на другую квартиру, а потом он сам пропал. 

Вскоре полиция получила информацию о попытке продать с рук похищенные телевизоры, и злоумышленника задержали. 

По предварительным данным, парень украл техникику, чтобы купить подарок для возлюбленной, а оставшиеся деньги потратить на алкоголь. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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