Рязанец обманывал доверчивых покупателей щенков.

22-летний рязанец похищал у граждан деньги под предлогом продажи щенков пород корги и померанский шпиц. Суд признал ранее судимого жителя Рязани виновным в мошенничестве и назначил ему денежный штраф. Подробности сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В полицию обратилась жительница Кудымкара в Пермском крае с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, она нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже щенка корги. Потерпевшая связалась с продавцом и перевела ему 8 тысяч рублей как предоплату. После этого тот удалил объявление и не выходил на связь.

Полицейские установили подозреваемого и изъяли при обыске в его квартире вещественные доказательства. Позже была установлена его причастность к целой серии подобных преступлений.

Рязанец размещал в интернете объявления о продаже породистых щенков и просил предоплату. Фотографии собак злоумышленник копировал у других пользователей. Мужчина выдавал за свои документы копии паспортов граждан, которые он скачивал из интернета. Для зачисления денег он оформлял виртуальные карты.

Полученные средства мужчина обналичивал, а покупатели оставались без щенков и без денег.

Потерпевшими по делу признали более 20 жителей разных российских регионов, а общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Фигурант полностью возместил потерпевшим причинённый ущерб.