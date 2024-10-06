Рязанцы все меньше боятся заразиться коронавирусом

Страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа. К таким выводом пришли эксперты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob после проведенного опроса. В нем участвовали 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

По данным опроса, 6 из 10 россиян (59%) не боятся ни COVID-19, ни гриппа. Люди возраста 45+ больше подвержены страху подхватить коронавирус. А вот россияне до 34 лет больше боятся гриппа.

И все же остается немалый процент людей, кто опасается заразиться коронавирусом. В этом признались 41% россиян: 8% из них очень бояться, 33% — немного боятся. Причем женщины бояться в большей степени, чем мужчины (47% против 35% соответственно).

Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же россиян, сколько и ковидом (по 41%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (5% против 8% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (43%).