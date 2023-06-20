Рязанцы в режиме онлайн подают заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «РГРЭС»

В отношении ряда заявителей на своем официальном сайте МУП «РГРЭС» создан личный кабинет потребителя, где заявители могут подать не только заявку на технологическое присоединение, но и получить всю интересующую их информацию.

В случае отсутствия у заявителя личного кабинета потребителя МУП «РГРЭС» помогает зарегистрироваться и правильно заполнить заявку на технологическое присоединение.

Благодаря работе специалистов МУП «РГРЭС» теперь нет необходимости «отслеживать» весь цикл прохождения заявок, посещать различные кабинеты на различных этажах для технологического присоединения. От момента подачи заявки до момента заключения договора, сопровождение документов находится в руках профессионалов.

Осуществляется быстрая процедура формирования и выдачи документов (уведомлений, актов) для подписания, в том числе посредством электронного документооборота в личном кабинете заявителя на официальном сайте МУП «РГРЭС».

Заключение договора энергоснабжения осуществляется через сетевую организацию (МУП «РГРЭС») до завершения процедуры технологического присоединения без взаимодействия заявителя с энергосбытовой организацией.

Разработан и действует «Регламент по организации работ по технологическому присоединению». Работы производятся в соответствии с «Дорожной картой по внедрению на территории Рязанской области целевой модели технологического присоединения к электрическим сетям». Определены оптимизированные сроки для всех этапов работы с заявками на технологическое присоединение.