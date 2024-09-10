Вторник, 10 сентября, 2024

Рязанцы смогут оперативнее отправлять обращения и жалобы по поводу вывоза мусора

Автор: Кристина Аманн

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В Рязанской области до 1 октября планируют завершить оснащение контейнерных площадок QR-кодами. Это позволит рязанцам оперативно отправлять обращения и жалобы, связанные с вывозом мусора. Об этом на заседании правительства Рязанской области сказал министр ТЭК и ЖКХ области Артём Уворвихвост.

Министра надеется, что такая мера позволит управлять ситуацией в режиме реального времени, а не реагировать на последствия.

Губернатор Павел Малков организацией работы по вывозу мусора в регионе недоволен. Он отметил, что проблема существует не только в районах, но даже в центре Рязани. По-прежнему от жителей поступает много жалоб, хотя деньги на оборудование контейнерных площадок выделяются.

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