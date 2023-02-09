Рязанцы предлагают ввести НВП для студентов ссузов

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова приняла участие в общероссийском дискуссионном клубе, посвященном введению начальной военной подготовки в образовательных учреждениях. Встреча проходила в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Гордумы.

В ходе конференции собравшиеся обсудили ряд инициатив по реализации программы. В частности, Татьяна Панфилова выступила с предложениями по совершенствованию программы преподавания НВП. По словам главы муниципалитета, рязанское педагогическое сообщество выступает за включение в программу НВП таких модулей, как основа обороны государства, военная профессиональная деятельность, защита населения от опасности чрезвычайных ситуаций, основы противодействия экстремизму и терроризму, первая помощь.

Кроме того, представители рязанского отделения Юнармии считают, что НВП должна проводиться не только в старших классах школы, но и у студентов учреждений среднего профессионального образования. После окончания курса НВП молодые люди должны пройти 5-дневные сборы.

Также Татьяна Панфилова отметила необходимость сборов не только для школьников, но и для педагогов, которым нужно постоянно обмениваться опытом и повышать свою квалификацию. Учитель НВП в идеале должен быть офицером в отставке, иметь отличную строевую и огневую подготовку, владеть информацией о видах оружия и его применении.

— НВП в школах поможет подготовить молодых людей к дальнейшей службе в армии, будет способствовать развитию патриотического воспитания подрастающего поколения, формированию личности будущих защитников Отечества, — сказала Татьяна Панфилова.

При поддержке Минобороны введение НВП в российских школах произойдет со следующего учебного года. Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи. Кроме того, старшеклассники научатся правилам обращения с оружием и действиям в общевойсковом бою.