Рязанцы пожаловались Бастрыкину на непринятие мер к организации отлова бродячих собак

Рязанцы пожаловались председателю СК России Бастрыкину на непринятие мер к организации отлова бродячих собак в городе. Об этом сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.

Жители рассказали, что в Рязани стая бродячих собак длительное время обитает вблизи жилых домов и социальных учреждений, проявляя агрессию в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних. Несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются.

В следственном комитете по Рязанской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.