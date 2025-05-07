Рязанцы пожаловались Бастрыкину на непринятие мер к организации отлова бродячих собак

Рязанцы пожаловались председателю СК России Бастрыкину на непринятие мер к организации отлова бродячих собак в городе. Об этом сообщает пресс-служба СК по Рязанской области.
Жители рассказали, что в Рязани стая бродячих собак длительное время обитает вблизи жилых домов и социальных учреждений, проявляя агрессию в отношении местных жителей, в том числе несовершеннолетних. Несмотря на многочисленные жалобы, меры к разрешению проблемы не принимаются.
В следственном комитете по Рязанской области организована процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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