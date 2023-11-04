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Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке

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3 ноября в Рязанской библиотеке имени Горького прошла «Ночь искусств», которая стала замечательным преддверием Дня народного единства. Масштабный проект «Ночь искусств» реализуется по всей России, не стала исключением и Рязань.

В этому году мероприятие прошло под девизом «Россия объединяет»: большое внимание уделили традициям и культуре народов России и их этническому разнообразию. Гостей поздравили официальные лица. Через видеообращение к рязанцам обратился губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сотрудники библиотеки и организаторы «Ночи искусств» предложили увлекательную и насыщенную программу с подарками, мастер-классами, шарадами и квестом. Также рязанцы могли посетить разные интерактивные площадки, попробовать свои силы в валянии из шерсти, создании блокнотов, актёрском мастерстве, танцах, импровизации, интеллектуальных играх об истории, этнографии и литературе и многом другом. 

Кульминацией «Ночи искусств» стало выступление студии танца «Губернский бал», погрузившее библиотеку в атмосферу девятнадцатого века. Завершили программу слова благодарности и пожелания гостям, произнесенные на площадке перед памятником Максиму Горькому.

Побывали на «Ночи искусств» Полина Иманова и Олеся Чугунова.

Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке
Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке
Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке
Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке
Рязанцы посетили «Ночь искусств» в Горьковке

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