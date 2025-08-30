Суббота, 30 августа, 2025
26.3 C
Рязань
Общество

Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города

Анастасия Мериакри

30 августа в сквере имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялось праздничное мероприятие «Рязань — город доблести и славы», организованное Молодёжным советом администрации.

Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.

«Движение первых» провело мастер-класс по созданию шевронов, а также организовало благотворительную ярмарку в поддержку СВО.

МБУДО ДЮЦ «Звезда» подготовил для всех рязанцев викторину об истории и маршалах по портретам.

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова представило выставку трофейного оружия и амуниции Воздушно-десантных войск, мастер-классы по борьбе, гиревому спорту и боксу.

Гости патриотического мероприятия смогли попробовать настоящую солдатскую кашу от АО «Детское питание» и посмотреть патриотический концерт в исполнении рязанских коллективов и солистов. Специальный гость — легендарная группа «Крылатая пехота» РВВДКУ.

Возрастное ограничение 6+.

Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.
Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.

Последние новости

Происшествия

В лесу в Рязанской области пропал 81-летний Виктор Еськов

Мужчина ушел в лес 29 августа и не вернулся. В день пропажи был одет в камуфляжные штаны, синюю с белым куртку и черные сапоги.
Общество

Лестница, ведущая с улицы Свободы на Лыбедский бульвар, находится в аварийном состоянии, проход закрыт

Проход на лестницу закрыли для избежания несчастных случаев, так как лестница находится в аварийном состоянии и проходить по ней небезопасно.
Религия

Митрополит Марк рассказал, как завоевать родительский авторитет и что делать с найденными деньгами

Один из слушателей поинтересовался, как завоевать родительский авторитет. Владыка напомнил, в первую очередь надо говорить не об авторитете, а о родительской ответственности.
Культура и события

«Дискотека Авария» выступила в Рязани на концерте, посвящённому Дню города

Группа исполнила свои известные песни «Арам-зам-зам», «Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.», «Диско суперстар», «Влечение», «Опа!» и многие другие.
Общество

Рязанцы съели 6300 порций стометрового пирога в День города

Пирог готовили трое суток, в качестве начинки использовали печеные яблоки, тыкву, малину, голубику, ежевику.
Происшествия

Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники.
Происшествия

В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже бензотриммера и бензогенератора

По версии следствия, рязанец, предположив, что в сарае могут храниться ценные инструменты, забрался в него ночью с ломиком, но заметил ключ и открыл им дверь.
Семья и отношения

Две пары молодожёнов заключили брак на фестивале КВН «Поющий косопуз 2025»

Церемония бракосочетания прошла сразу после выступления специального гостя фестиваля КВН — команды «Уездный город». И это не случайно, именно юмор однажды свел судьбы молодоженов.