Рязанцы попробовали солдатскую кашу и примерили военное обмундирование в сквере Маргелова в День города

30 августа в сквере имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялось праздничное мероприятие «Рязань — город доблести и славы», организованное Молодёжным советом администрации.



Для всех гостей ЦВПВМ «Гранит» представила интерактивные выставки экипировки и оружия, где можно было примерить военное обмундирование.



«Движение первых» провело мастер-класс по созданию шевронов, а также организовало благотворительную ярмарку в поддержку СВО.

МБУДО ДЮЦ «Звезда» подготовил для всех рязанцев викторину об истории и маршалах по портретам.



Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова представило выставку трофейного оружия и амуниции Воздушно-десантных войск, мастер-классы по борьбе, гиревому спорту и боксу.



Гости патриотического мероприятия смогли попробовать настоящую солдатскую кашу от АО «Детское питание» и посмотреть патриотический концерт в исполнении рязанских коллективов и солистов. Специальный гость — легендарная группа «Крылатая пехота» РВВДКУ.

Возрастное ограничение 6+.