Рязанцы отправили гуманитарную помощь в новые регионы России

Рязанское региональное отделение Партии «Единая Россия» каждые две недели отправляет на Донбасс волонтеров. За год там побывали уже 16 групп, более 50 человек, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Добровольцы помогают медикам госпиталей, где проходят лечение бойцы, получившие ранения. Каждую группу сопровождает гуманитарный груз. В его формировании принимают участие все неравнодушные рязанцы. За 2023 год партийцы отправили бойцам более тысячи тонн гуманитарной помощи.

В 17-ю группу волонтеров вошли пять человек из Рязани, Захаровского и Пронского районов Рязанской области. Это люди разных профессий и возрастов, объединенные желанием помогать людям.

Депутат Рязанской областной Думы, координатор межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей Сергей Лукьянов поблагодарил за подготовку гуманитарного груза всех глав районов, администраций, жителей региона, которые принимают участие в сборе помощи:

— Сегодня одновременно со всей страной отправили в новые регионы гуманитарный груз. Я благодарен всем неравнодушным рязанцам, которые приняли участие в его подготовке! Я сам бываю часто в зоне СВО, в госпиталях. Видел, что действительно наша помощь необходима. Собираем все, что нужно, все по запросам. Есть связь с командирами, непосредственно со всеми нашими полками, с 137-м полком. Вместе мы победим. Мы желаем, чтобы наши бойцы как можно быстрее вернулись живыми и здоровыми к своим семьям.