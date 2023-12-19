Вторник, 19 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы отправили гуманитарную помощь в новые регионы России

7info
spot_img

Рязанское региональное отделение Партии «Единая Россия» каждые две недели отправляет на Донбасс волонтеров. За год там побывали уже 16 групп, более 50 человек, сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Добровольцы помогают медикам госпиталей, где проходят лечение бойцы, получившие ранения. Каждую группу сопровождает гуманитарный груз. В его формировании принимают участие все неравнодушные рязанцы. За 2023 год партийцы отправили бойцам более тысячи тонн гуманитарной помощи.

В 17-ю группу волонтеров вошли пять человек из Рязани, Захаровского и Пронского районов Рязанской области. Это люди разных профессий и возрастов, объединенные желанием помогать людям.

Депутат Рязанской областной Думы, координатор межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей Сергей Лукьянов поблагодарил за подготовку гуманитарного груза всех глав районов, администраций, жителей региона, которые принимают участие в сборе помощи:

— Сегодня одновременно со всей страной отправили в новые регионы гуманитарный груз. Я благодарен всем неравнодушным рязанцам, которые приняли участие в его подготовке! Я сам бываю часто в зоне СВО, в госпиталях. Видел, что действительно наша помощь необходима. Собираем все, что нужно, все по запросам. Есть связь с командирами, непосредственно со всеми нашими полками, с 137-м полком. Вместе мы победим. Мы желаем, чтобы наши бойцы как можно быстрее вернулись живыми и здоровыми к своим семьям.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах