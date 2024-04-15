Вторник, 16 апреля, 2024

Рязанцы обратились к Артемову с вопросом о ремонте лифта

Автор: Кристина Аманн

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С вопросом о ремонте лифта к мэру Рязани Виталию Артемову обратились жильцы дома №68 по улице Нахимова. Об этом пишет администрация города Рязани.

В марте 2024 года в доме вышел из строя редуктор главного привода. Его замена возможна в рамках капитального ремонта, а в состав работ по техническому обслуживанию она не входит.

Управляющая компания направила письмо в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области с просьбой провести капитальный ремонт за счет средств уплаченных собственниками. По информации организации, которая обслуживает лифтовое хозяйство, затраты на ремонт лифта составляют около 140 тыс. руб.. Жильцам пришел ответ, что они должны самостоятельно собрать средства и оплатить расходы.

Глава администрации поручил управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства взять этот вопрос на особый контроль, а также организовать взаимодействие с организацией по обслуживанию лифтов. По результатам переговоров заявителей пригласят на дополнительную встречу.

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