В Рязанской области после увеличения величины прожиточного минимума выросли суммы выплат трёх пособий. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

С 1 июня увеличены выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Вставшие на учёт по беременности в ранние сроки рязанки получают до 6752 рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого). На детей рязанцы могут получить от 6 234 рублей до 12 469 рублей в месяц. Суммы рассчитываются для семей индивидуально.

Повышенные выплаты в июне получат родители, оформившие пособие в этом месяце. Остальные — в июле.