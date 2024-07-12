Рязанцы могут проголосовать за выбор города «Культурной столицей 2026 года»

В этом году Рязань вошла в список городов, претендующих на звание «Культурная столица года». Победитель конкурса станет центром притяжения туристов в 2026 году. Увидеть уникальную архитектуру Рязани, познакомиться с развитой сетью учреждений досуга населения, посетить множество мероприятий для гостей разных возрастов смогут еще больше человек из разных регионов нашей страны.

Народное голосование впервые проходит на портале Госуслуг и продлится до 1 декабря.

Как проголосовать:

1. Перейдите на страницу голосования на Платформе обратной связи

2. Авторизуйтесь, используя учетные данные Госуслуг

3. Сделайте выбор и проголосуйте.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному, а 12 декабря мы узнаем культурную столицу 2026 года.