Рязанцы могут поддержать землячку в народном голосовании Знание.Премия – 2024

Многодетная мама из Рязанской области Зоя Харлина претендует на просветительскую награду «Знание.Премия – 2024» в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей». В 2024 году участниками проектов Зои «Психология для взрослых» и «Творческая мастерская» стали две тысячи человек.

Благодаря просветительским проектам рязанки тысячи семей обрели поддержку и получили полезные знания. Зоя Харлина является автором концепций «Школа будущих родителей», «Самостоятельный школьник», клуба «СемьЯ62» и форума «Материнство: путь к счастью».

Поддержать Зою Харлину, а также любых других понравившихся номинантов может любой житель Рязанской области в рамках народного голосования, используя специальное мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте». Голоса принимаются с 28 ноября 2024 года по 15 января 2025 года.

В четвертом сезоне «Знание.Премия» установлен рекорд по числу заявок – более 19,5 тысяч соискателей из всех 89 регионов России и 56 стран мира. Самыми популярными стали номинации «За просветительскую деятельность в школе» (2440 заявок), «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации» (1989 заявок) и «Советник-просветитель» (1858 заявок).