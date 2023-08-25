Рязанцы любовались традиционными народными костюмами рязанской земли

24 августа в Рязанском Кремле, в залах Дворца Олега в рамках VI Международного форума «Юность древних городов» прошёл показ костюмов-реконструкций традиционной народной одежды Рязанской губернии.

Зрители увидели реплики народного костюма для музейных программ и сценических выступлений эпохи раннего средневековья.

Красочен и великолепен женский древнерусский костюм периода X-XIV веков! Его крой не менялся вплоть до XIX века, а цвет ткани говорил о финансовом состоянии семьи девушки. Так какая она — богатая жительница Новгорода 2-ой половины X века? Обязательно в головном уборе со звонкими височными кольцами и в платье «богатой расцветки» — «глубоком синем» – с рукавами и воротом, отделанными тканым шелком.

Тайны бытия предков нашего Рязанского края, заманчиво мерцающими в узоре и расцветке, были представлены из этнографической коллекции «Рязанская сряда». Уникальные традиционные народные костюмы Михайловского и Скопинского уездов выполнены мастерами по материалам фондовых коллекций Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Расцветка и покрой понёв, рубах, нагрудников, форма сорочки — поражают самобытным своеобразием в пределах одного уезда, где все это служило признаком принадлежности женщины к определенной группе селений.