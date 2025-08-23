Рязанцы лишились телефонов, дав позвонить незнакомцам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В Приокском к 32-летнему рязанцу подошел прохожий и попросил телефон, чтобы позвонить, так как его мобильное устройство разрядилось. Как только мужчина передал незнакомцу телефон, тот быстро скрылся. Мужчина написал заявление в полицию.

Спустя несколько часов поступило еще одно заявление с аналогичной ситуацией от 29-летнего рязанца. При этом потерпевшие описывали разных людей.

Сотрудники полиции установили, что к хищениям причастны двое молодых людей 18 и 19 лет. Выяснилось, что злоумышленники скрываются в Спасском районе, здесь их и задержали. У подозреваемых обнаружили похищенные телефоны.

По предварительной информации, в чужие телефоны молодые люди вставили другие СИМ-карты и стали пользоваться смартфонами как своими собственными.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».