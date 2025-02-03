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Общество

Рязанцы боятся, что их «прибьет» кусками Борисоглебского собора

Валерия Мединская

Рязанцы пожаловались в telegram-канале «Подслушано в Рязани» на состояние туннеля под Борисоглебским собором на улице Сенной. Местные жители переживают, что их «прибьет» кирпичами, которые отваливаются от строения.

Несмотря на недавний ремонт самого собора и продолжающиеся работы на прилегающей территории, состояние туннеля вызывает серьезные опасения у людей, которые ходят через него. По мнению рязанцев, он находится в аварийном состоянии. С потолка осыпается штукатурка, грозят обвалом куски кирпичной кладки:

«Его состояние никого не беспокоит, кроме людей на головы которым сыпется штукатурка и куски кирпичей», — говорится в посте.

Проблема усугубляется тем, что люди не понимают, на ком лежит ответственность за содержание объекта. Обращения к администрации Борисоглебского собора результатов не дали. Сотрудники ссылаются на отсутствие средств и ресурсов для проведения ремонтных работ.

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В сложившейся ситуации рязанцы задаются вопросом: куда обращаться за помощью в решении вопроса.

Рязанцы боятся, что их «прибьет» кусками Борисоглебского собора У туннеля, который находится под собором, фактически обваливается потолок.
Рязанцы боятся, что их «прибьет» кусками Борисоглебского собора У туннеля, который находится под собором, фактически обваливается потолок.
Рязанцы боятся, что их «прибьет» кусками Борисоглебского собора У туннеля, который находится под собором, фактически обваливается потолок.

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