Рязанцу грозит до 4 лет лишения свободы за организацию наркопритона в квартире

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Московскому району Рязани задержали 33-летнего мужчину, устроившего наркопритон в своей квартире на улице Крупской.

Как стало известно полиции, в жилище подозреваемого регулярно собираются потребители «синтетики». Приятели ранее судимого за хранение наркотиков мужчины приобретали запрещённые вещества и употребляли их в гостях у задержанного, с которым делились дозой.

При обыске в квартире нашли предметы, используемые для потребления наркотиков. Несколько гостей привлекут к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.

Подразделение дознания ОМВД по Московскому району Рязани возбудило уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств. Санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы.