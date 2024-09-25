Рязанцев возмутило качество ремонта пандуса и ступеней около автотранспортного техникума

Жители улиц Чапаева и Полевая пожаловались, что после ремонта пандуса и ступенек возле автомобильного техникума они остались по-прежнему неудобным для передвижения. Об этом рязанцы рассказали 7info.

Ранее жители писали жалобу на состояние пандуса и спуска к пешеходному перехода в администрацию города. По словам рязанцев, зимой ступеньки чистят плохо, их заметает снегом, образуется корка льда. Ходить по ним становится невозможно и даже опасно.

Сейчас жители заметили, что ступеньки отремонтировали. Однако качество ремонт их возмутило: ходить по ним все еще невозможно. По их словам, ступеньки больше напоминают бетонные плиты, набросанные на гору земли.