Среда, 25 сентября, 2024

Рязанцев возмутило качество ремонта пандуса и ступеней около автотранспортного техникума

Автор: Кристина Аманн

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Жители улиц Чапаева и Полевая пожаловались, что после ремонта пандуса и ступенек возле автомобильного техникума они остались по-прежнему неудобным для передвижения. Об этом рязанцы рассказали 7info.

Ранее жители писали жалобу на состояние пандуса и спуска к пешеходному перехода в администрацию города. По словам рязанцев, зимой ступеньки чистят плохо, их заметает снегом, образуется корка льда. Ходить по ним становится невозможно и даже опасно.

Сейчас жители заметили, что ступеньки отремонтировали. Однако качество ремонт их возмутило: ходить по ним все еще невозможно. По их словам, ступеньки больше напоминают бетонные плиты, набросанные на гору земли.

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