Рязанцев вновь предупредили о тумане

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение о тумане.

— В ближайший час, с сохранением до 10 часов 1 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

— помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.