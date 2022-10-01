Рязанцев вновь предупредили о тумане

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение о тумане.
При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:
— лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;
— пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;
— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;
— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
— помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.