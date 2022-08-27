Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»

25 августа в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» прошёл праздник – «Хоровод Кремлей».

Главным событием мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей межрегионального творческого конкурса Рязанской областной детской библиотеки: лучших авторов эссе, рисунков и видеоработ.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились начальник отдела министерства культуры Рязанской области Людмила Снастина и Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Украшением мероприятия стали выступления народно-стилизованного ансамбля «Вениз», Образцового ансамбля танца «Задоринка», Образцового ансамбля танца «Мед», Заслуженного коллектива РФ – народного коллектива Рязанской области, театра костюма «Кокетка».