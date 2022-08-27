Суббота, 27 августа, 2022
7info7

Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»

25 августа в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» прошёл праздник – «Хоровод Кремлей».

Главным событием мероприятия стала торжественная церемония награждения победителей межрегионального творческого конкурса Рязанской областной детской библиотеки: лучших авторов эссе, рисунков и видеоработ.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились начальник отдела министерства культуры Рязанской области Людмила Снастина и Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Украшением мероприятия стали выступления народно-стилизованного ансамбля «Вениз», Образцового ансамбля танца «Задоринка», Образцового ансамбля танца «Мед», Заслуженного коллектива РФ – народного коллектива Рязанской области, театра костюма «Кокетка».

Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»
Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»
Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»
Рязанцев собрали в «Хоровод Кремлей»
Предыдущая статьяВ Рязани прошёл мастер-класс  по росписи шопперов
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7