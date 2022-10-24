Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанцев просят помочь в поиске пропавшего 57-летнего мужчины

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Источник: Новости Рязани ВКонтакте

В селе Кирицы Спасского района пропал мужчина 1964 года рождения. Публикация появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Местонахождение Константина Александровича Белоусова неизвестно с 11 октября.

Отмечается, что в сентябре мужчина работал в продуктовом магазине в ТЦ «Алфавит» на улице Маяковского в Рязани.

Накануне пост о поисках пропавшего появился в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего мужчины просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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