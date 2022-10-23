Воскресенье, 23 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшего 57-летнего мужчину

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Фото из группы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В селе Кирицы Спасского района пропал мужчина 1964 года рождения. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте днём 23 октября.

Местонахождение Константина Александровича Белоусова неизвестно с 11 октября.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-зелёные.

Одежда: чёрная куртка, серая футболка, коричневые брюки, коричневые туфли, чёрная шапка.

Всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении пропавшего человека, просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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