Рязанцев приглашают создать контент, посвященный дню города

В 2025 году Рязань празднует своё 930-летие. В связи с этим знаменательным событием кинокомпания «Перспектива» объявляет о приеме заявок на создание увлекательного контента, посвященного городу Рязани.

Контент может включать кинопроекты, видеоролики, телевизионные передачи и подкасты, раскрывающие уникальную привлекательность региона. К участию приглашаются сценаристы, режиссеры, продюсеры, видеографы, все творческие люди, желающие попробовать себя в кинопроизводстве.

Главная цель проекта — популяризация региона и демонстрация его неповторимого очарования.

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Прием заявок осуществляется до 30 апреля на почту kpkperspektiva62@mail.ru. Очная защита проектов и объявление победителей состоится 1 июня. Лучший проект будет реализован и продемонстрирован жителям и гостям Рязани!