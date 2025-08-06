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Общество

Рязанцев приглашают принять участие во Всероссийской переписи воробьев

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от wirestock на Freepik

Рязанцев приглашают принять участие во всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах», которая пройдет с 9 по 17 августа. Курировать перепись по Рязанской области будет орнитолог Елена Фионина.

Суть экологической акции заключается в том, чтобы найти в своем городе, поселке или деревне скопления воробьев и посчитать, сколько пернатых держится в каждой конкретной точке.

«Провернуть такой масштабный подсчет силами профессиональных орнитологов невозможно. В таких случаях необходима помощь обычных людей, интересующихся птицами. Только дружно, объединив свои усилия, можно посчитать наших соседей — воробьев по всей стране», — отметила Елена Фионина.

Как поучаствовать в переписи?

  • Найти воробьев, сфотографировать (можно на телефон) или записать видео, постараться определить вид воробья, на бОльшей части территории нашей страны встречается два вида воробьев — полевой и домовый.
  • Сохранить геолокацию встреченных птиц.
  • Заполнить анкету на сайте vorobey.nbud.ru.
  • Получить именной сертификат с личной статистикой.

Ваше участие в переписи поможет ученым понять, что происходит с воробьями в Рязанской регионе.

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