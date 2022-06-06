15.9 C
Рязань
Понедельник, 6 июня, 2022

Рязанцев приглашают послушать рок-хиты в исполнении оркестра

spot_img
7info7

Рязанцев приглашают послушать рок-хиты в исполнении оркестра

24 июня в МКЦ состоится незабываемое событие — концерт симфонического оркестра RockestraLive. Уже более 7 лет оркестр RockestraLive дарит любителям мировых рок-шедевров новые эмоции и зачастую впервые открывает красоту звучания классических инструментов.

Мощное шоу из классики (Queen, Led Zeppelin, Scorpions, Deep Purple и других), а также современных хитов (Linkin Park, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Gorillaz и даже Maneskin).

Во главе оркестра Сергей Акимов – один из самых многообещающих дирижёров России. С отличием окончив Московскую консерваторию, он заявил о себе на весь мир как финалист дирижёрского конкурса в Зальцбурге. В рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля управлял оркестром Camerata Salzburg. Является дирижёром Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки. В 2017 году Сергей участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года является дирижёром-стажёром Национального филармонического оркестра России (художественный руководитель — Владимир Спиваков).

Рязанцев приглашают послушать рок-хиты в исполнении оркестра

Коллектив возрождает традицию посещения оркестровых концертов среди широких масс молодежи. Начало мероприятия в 19:00 Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru или на официальном сайте оркестра.

Напоминаем, 7info проводит розыгрыш пригласительных на концерт. Подробности — по ссылке.

Рязанцев приглашают послушать рок-хиты в исполнении оркестра

Возрастное ограничение 12+

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7