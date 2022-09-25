Рязанцев приглашают на субботник в кремль

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 29 сентября проведёт уборку северо-восточной части территории кремля. Приглашаются все желающие, – говорится в группе Музей-заповедник «Рязанский кремль» ВКонтакте.

В субботнике будут участвовать сотрудники музея и волонтёры. После инструктажа по технике безопасности добровольцам выдадут инвентарь и перчатки.

Для участников акции кандидат исторических наук Ирина Гасановна Кусова проведёт исторический экскурс «Крепость на Трубеже и Лыбеди». Также добровольцев ждёт горячая каша с чаем.

План мероприятия:

11:00 – исторический экскурс «Крепость на Трубеже и Лыбеди»

11:20 – инструктаж по технике безопасности

11:30 – начало работ

14:00 – обед

15:00-17:00 – окончание работ.

Участники акции собираются на площадке возле церкви Святого Духа (спуск на Остров) в 10:50.

Информация по телефону 21-56-55.