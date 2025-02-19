Рязанцев приглашают на премьерные показы спектакля «Плутни Скапена»

Рязанский театр драмы приглашает жителей и гостей города на премьерные показы спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Жана-Батиста Мольера. «Плутни Скапена» — искромётная комедия с элементами фарса, в которой смекалка и находчивость противостоят жадности и жестокости.

Действие спектакля режиссёра Анастаса Кичика разворачивается в фантастическом неаполитанском порту. Декорации изображают причалы с пришвартованными кораблями и облака, создавая яркую, живописную картину, погружающую зрителя в атмосферу приморского города.

Хитрый слуга Скапен, обладающий множеством талантов — организаторских, дипломатических, манипулятивных, — плетёт интриги, обманывает богачей и помогает влюблённым. Несмотря на то, что социальный лифт для него недоступен, он проявляет свои способности, как может.

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Спектакль адаптирован для современной аудитории: зрители услышат актуальную речь, а костюмы представляют собой синтез исторической и современной моды, создавая вневременное пространство. Это придаёт постановке особый шарм и делает её близкой современному зрителю.

Показы пройдут 7 марта в 19:00, а также 8 и 9 марта в 18:00. Зрители станут свидетелями великого театрального мошенничества!

Возрастное ограничение 12+.