Рязанцев предупредили об опасности первого льда

С наступлением первых морозов на небольших водоемах появляется первая корка льда. Однако она несет большую опасность. Об этом предупреждают сотрудники регионального ГУ МЧС России.

Первый лед непрочный, и человек, ступивший не него, рискует провалиться. Особенно в зоне риска дети, которые не осознают опасности, зачатую устраивают на едва замерзшем водоеме игры в надежде, что хрупкий лед их выдержит. К сожалению, такие развлечения нередко оборачиваются трагедией.

В связи с этим сотрудники МЧС призывают родителей поговорить с детьми и запретить им играть вблизи водоемов.