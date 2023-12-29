Рязанцев предупредили о фальсифицированный икре «с Камчатки»

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области предупреждает, что в оборот попала партия фальсифицированной икры. На банках указано, что продукт произведён на Камчатке ООО «Русский деликатес», однако такой изготовитель не осуществляет там производственную деятельность.

Так, в реализации выявлена икра лососевая зернистая бренда «Камчатка CAVIAR». На банках указан производитель – ООО «Русский деликатес» (Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 73, вл. 7). Данный изготовитель на территории Камчатского края производственную деятельность не осуществляет. Продукция маркируется с указанием несуществующего адреса.

Рязанцев просят обращать внимание на потребительскую маркировку при выборе деликатеса.