Рязанцам рассказали о рисках работы с риелторами

Больше половины россиян хотят улучшить свои жилищные условия — недавний опрос ВЦИОМ показал, что 52% наших соотечественников задумываются над сменой жилья. Причем 41% участников опроса собирается приобрести квартиру уже в ближайшие пять лет.

Впрочем, результаты опроса — не только повод порадоваться за сотни тысяч будущих новоселов, но и задуматься над тем, как сделать такую серьезную покупку выгодно и безопасно. Многие решают в такой ситуации обратиться к риелтору. На сайтах объявлений — десятки предложений от людей, которые уверяют, что и жилье подберут идеальное, и с оформлением помогут. Суммы за работу просят впечатляющие.

Попробуем разобраться, за что. Конечно, риелтор с удовольствием распишет перечень услуг, которые готов предоставить. Однако большую часть этого списка нередко можно свести к двум словам — риелтор пообещает искать квартиру. Зачастую риелторы берут предоплату. А обещают, напомним, «искать». То есть заявлен не результат, а процесс. Процесс же может длиться столько, на сколько у вас хватит денег. После же вполне может выясниться, что вы просто «клиент капризный» и «вам не угодишь».

Но есть и другая сторона. Часто люди платят не столько за конкретную услугу, сколько за спокойствие и ощущение надежности. Что же в случае работы с риелтором может служить гарантией того, что вы действительно не ошибетесь ни на одном этапе; что исключит риски полностью? Увы, но по сути — ничего.

Конечно, практически любой представитель этого промысла будет рассказывать про свой послужной список и десятки удачных сделок, показывать грамоты. Поможет вам факт наличия у риелтора красивого резюме, если по факту он окажется некомпетентен — а в риелторы вполне можно буквально «с улицы» прийти? Покупая эту иллюзию, задайтесь вопросом — кто понесет убыток. Возможно, уже на этом этапе что-то подскажет, что удар придется по вашему кошельку.

И напомним — риелтор не является стороной сделки купли-продажи квартиры. Ее вы будете заключать в итоге с владельцем недвижимости. Юридически риелтор даже близко не рискует так, как вы.

С кем же вы на равных в этой ситуации? Со второй стороной сделки. Так нужен ли вам посредник в лице риелтора, который заинтересован меньше, чем вы?

Впрочем, профессионал в деле все равно пригодится. Только тот, кто продает не иллюзии, а реальные дела. Например, если речь идет о покупке «вторички» — можно подключить к делу юриста. Это в большинстве случаев окажется дешевле, чем брать того же юриста через риелтора. Если же речь о покупке жилья в новостройке — то все еще проще. Узнать максимум информации о квартире можно на сайте — а сделки в таких случаях помогают оформлять представители того самого застройщика. И в этом случае за них выступают и опыт, и заинтересованность в юридической безопасности.