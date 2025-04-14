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Медицина

Рязанцам рассказали о пользе вихревых ванн

Анастасия Мериакри

В Доме ребенка в Рязани рассказали об одном из видов физиотерапевтического лечения для детей — вихревая ванна. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Процедура принятия вихревых ванн очень приятна и полезна, поэтому стала достаточно популярной. По физиологическому воздействию на организм человека и лечебному влиянию вихревые ванны очень близки к массажу.

Польза процедуры заключается в улучшении циркуляции крови, оттока лимфы, расслаблении мышц, укреплении иммунитета. Вихревая ванна снимает стресс, облегчает боли при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, способствует развитию моторики и координации. 

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Медицинская ванна предназначена для новорожденных и детей до 2-х лет.
Продолжительность одной процедуры — 10 минут. 

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