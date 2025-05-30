Рязанцам рассказали о человеке, который стал прообразом для скульптуры «Мещеряк»

Официальный телеграм-канал Рязанской области в рубрике «Регион в лицах» рассказал о знаменитом касимовце, который стал прообразом для скульптуры «Мещеряк».

Игорь Скрипай увлекается коллекционированием с детства. Со временем любимое занятие переросло в создание частных коллекций. Свой первый музей «Бабочки и Стрекозы» Игорь открыл в 2015 году. Немного позже, в 2019 году, при поддержке Фонда президентских грантов герой нашей рубрики открыл «Музей необычных коллекций».

В его хранилище около 64 тысяч экспонатов: броши, значки, окаменелости насекомых, монеты и другие предметы с изображением бабочек и стрекоз.

Передвижная экспозиция из личной коллекции Игоря демонстрировалась в школах и детских садах по всему региону. Музей стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года».

В 2020 году Игорь получил второй Президентский Грант, на который открыл в Касимове новую достопримечательность – Музей денег. В его коллекции порядка 2500 экспонатов. Представлены монеты «от Римской Империи до наших дней и банкноты с первых царских до современных пластиковых». Изюминкой музея создатели называют коллекцию монет и банкнот с изображением бабочек. Игорь Скрипай привозил их в родной Касимов со всего мира. Например, самая большая и тяжёлая монета коллекции попала в музей с Кубы.

За годы работы герой нашей рубрики был награждён десятками грамот, дипломов и благодарностей. Лауреат акции «Народное признание 2019» в номинации «Творчество и вдохновение».

Сейчас Игорь работает над новым проектом «Интерактивное музейное пространство Коллекции От и До».