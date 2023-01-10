Рязанцам рассказали, кто бесплатно может получить юридическую помощь в 2023 году

В 2023 году нуждающиеся рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь. То, какие категории граждан могут претендовать на неё, разъяснили в правительстве региона.

В Рязанской области в 2023 году бесплатная юридическая помощь может быть оказана малообеспеченным гражданам, инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям труда РФ, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким родителям и беременным женщинам.

Бесплатную юрпомощь по всему региону будут оказывать 96 адвокатов. Это адвокаты-участники государственной системы бесплатной юридической помощи. Они предоставляют услуги по устному и письменному консультированию, помогают составлять жалобы, заявления, ходатайства и другие документы.

По определенным вопросам адвокаты вправе представить законные интересы граждан, нуждающихся в юридической помощи, в суде первой инстанции. Актуальный список адвокатов можно найти по ссылке.