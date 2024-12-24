Рязанцам рассказали, где спрятаться от БПЛА

Для укрытия от БПЛА необходимо спрятаться в помещениях, расположенных ниже уровня земли. Об этом предупреждает телеграм-канал «Безопасность и не только».

Подойдут помещения подвалов и цокольных этажей, погреба и подполье. От угрозы можно спрятаться в подземных переходах, гаражах и складских помещениях. Если происшествие застигло вас дома, самое безопасное место — ванная без окон или лестничная площадка.

Если вы заметили БПЛА, сообщите об этом по телефону 112 или через мобильное приложение «Радар.НФ». Укажите место и время обнаружения, опишите по возможности тип устройства.

Напомним, при угрозе БПЛА необходимо быстро покинуть опасную зону.