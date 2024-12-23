Рязанцам напомнили, что делать при угрозе БПЛА

Telegram-канал опергруппы Рязанской области «Безопасность и не только» публикует памятку по действиям граждан в случае угрозы БПЛА.

Если вы увидели беспилотник в воздухе или на земле, необходимо быстро покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, предупредить о возможной опасности других граждан, находящихся рядом. Также важно позвонить 112 или передать данные через мобильное приложение Радар.НФ. Данные об установке можно найти здесь.

Запрещено при падении БПЛА подходить к нему, трогать его, находиться в прямой видимости БПЛА. Не пытайтесь сбивать беспилотник подручными средствами, пользоваться рядом с ним радиоаппаратурой и мобильными устройствами.