Четверг, 18 июля, 2024

Рязанцам помогает вызвать врача на дом искусственный интеллект

Автор: 7info7

Опубликовано

Вызвать врача на дом в Рязанской области можно по единому номеру 122. Служба 122 работает для того, чтобы вызвать врача на дом было просто и быстро. И это тот случай, когда ни один звонок не останется без ответа, благодаря искусственному интеллекту.

Потратить время нужно только на ответы на вопросы, они помогают роботу сформировать заявку. При этом отличить виртуального помощника от живого почти невозможно, он общается вежливо и приветливо и без ошибок распознает речь человека.

После того, как все шаги пройдены, искусственный интеллект сообщает звонящему, что заявка оформлена и передает данные в поликлинику. Все звонки, вне зависимости от того, сделаны они мобильного или со стационарного телефона, на номер 122 бесплатны.

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