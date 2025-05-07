Рязанцам напомнили о наказании за запуск беспилотников. Что грозит нарушителям, рассказали в телеграм-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».
В Рязанской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Запуск беспилотников в области находится под запретом.
Региональные УФСБ и УМВД предупреждают, за нарушение режима грозит административная ответственность по ст. 11.4 КоАП РФ:
— штраф физическим лицам от 30 до 50 тыс. руб.,
— должностным лицам от 50 до 100 тыс. руб.,
— юридическим лицам от 300 до 500 тыс. руб. или административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.
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