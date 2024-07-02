Вторник, 2 июля, 2024

Рязанца приговорили к обязательным работам за оскорбление чувств верующих

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

В Октябрьском районном суде города Рязани рассмотрено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса Российской Федерации — публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Осуждённый, находясь у себя дома, с помощью мобильного телефона разместил под записями в новостном сообществе негативные комментарии, которые оскорбляли религиозные чувства верующих.

С учётом позиции государственного обвинения суд назначил мужчине наказание в виде 150 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Рязанской области.

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